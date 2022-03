A rokokó stílusú étkezőszalonban emellett láthatók korabeli aranyozott ezüstkupák, amelyeken ott található a főúri család címere, illetve az 1817-ből származó bécsi mesterjel is. A berendezés része egy 1870 körül Franciaországban készült szőnyeg, egy felújított, eredeti étkezőasztal, továbbá XV. Lajos korabeli rokokó székek és karosszékek is – mutatta be lapunknak a hazatért kincseket Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum ügyvezető igazgatója.

Virág Zsolt arról is beszélt: törekszenek arra, hogy visszavásárolják a korábban „eltűnt” műtárgyakat. Mellette a 12 terítékes főúri asztal

Forrás: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos a sajtótájékoztatón elmondta: törekszenek arra, hogy visszavásárolják azokat a műtárgyakat, amelyeket korábban, például frontátvonuláskor a harcoló alakulatok elvittek az épületekből. A most kiállított műkincsek megvásárlására 24 millió forintot fordítottak.

Glázer Tamás, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója leszögezte: feladatuk az örökség- s műemlékvédelem, az értekközvetítés és -mentés, valamint az épített és a természeti környezet bemutatása. Ennek fontos része, hogy a magyarországi kastélyok és várak pozícióit erősítik és láthatóvá teszik, bekapcsolva azokat a Kárpát-medence közösségi, kulturális és turisztikai vérkeringésébe.

Szilágyi Szabolcs kiemelte: a Keszthelyre látogató turisták 80 százaléka már az első teljes napján eljön a kastélyba

Forrás: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Szilágyi Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese kiemelte: a kastély komoly vonzerő, a Keszthelyre érkező turisták „80 százaléka már az első teljes napján eljön ide”, s ez a népszerűség is indokolja a fejlesztéseket. Hangsúlyozta: az MTÜ törekvése az, hogy Magyarországon minél több nemzetközi színvonalú, négyévszakos létesítmény várja az turistákat. Szilágyi Szabolcs arról is beszélt, Keszthelyen tavaly 51 ezer turista 163 ezer vendégéjszakát töltött el, ami 21 százalékkal több, mint 2020-ban.

A műkincsek hazatérését emlékfaültetéssel is ünnepelték. B-j.: Manninger Jenő, Nagy Bálint, Glázer Tamás, Szilágyi Szabolcs, Pálinkás Róbert és Virág Zsolt

Forrás: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Manninger Jenő országgyűlési képviselő szerint a Helikon Kastélymúzeum élen jár az értékmentésben és az új beruházásokban, s ezzel a munkával őrzi és élteti a Festetics-örökséget. Nagy Bálint, Keszthely polgármestere azt emelte ki: a város és térsége a Festeticsek nélkül „ma nem lenne az, ami”, a kastély pedig a régió egyik legjelentősebb attrakciója, fejlesztése pedig az ország javát is szolgálja.