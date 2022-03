Ezt dr. Csikós Andrea Dóra polgármester fogalmazta meg szerdán, amikor ünnepélyesen átadták a Magyar falu program támogatásával megvásárolt kisbuszt.

Érdeklődésünkre elmondta, a szociális törvény 2020. novemberi megváltoztatása tette lehetővé, hogy a falugondnoki szolgálatot elindíthassák a településükön. Az ehhez szükséges jármű beszerzésére pedig tavaly májusban nyújtottak be pályázatot. Sikerrel jártak, és augusztusban megrendelték a Toyota Proace Verso kisbuszt, amelyet idén februárban vettek át, közel 15 millió forintos vételárát a Magyar falu programban nyert támogatásból fizették ki. A polgármester elmondta, hogy a jármű, illetve a 2022 februárjától működő falugondnoki szolgálat minden korosztálynak támogatást nyújt. Ezzel oldják meg az óvodások étkeztetését, a sportolók szállítását edzésekre, mérkőzésekre. A civil szervezetek, egyesületek tagjai is igénybe vehetik, valamint segítenek az időseknek eljutni a szakrendelésekre. Arról is szólt, hogy a 998 lelkes településen 20 kisded, 23 óvodás és 47 általános iskolás él, valamint 300 nyugdíjas korú lakik, akik közül 110 az egyedülálló, és ők fokozott segítségre szorulnak.

A település az elmúlt három évben hat alkalommal nyert a Magyar falu programban, s ezzel közel 90 millió forinthoz jutottak az itt élők. Ezt az átadás kapcsán Nagy Bálint, a zalai 2. számú választókerület fideszes elnöke és országgyűlési képviselőjelöltje emelte ki a rendezvényen. A támogatások a jövőt szolgálják, tette hozzá.