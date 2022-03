Röviden így értékelte a tapasztalatokat Kondákor József, a négyfős bíráló bizottság vezetője. A Da Bibere Zalai Borlovagrendet képviselő szakember mellett Sabján Kitti szőlész-borász, Nagy Tamás plébános és a település polgármestere, Németh József alkotott még véleményt a kóstolt italokról.

– A gazdák jelentős része vegyes fehérborral nevezett, ez nyilván a birtokszerkezetek miatt alakult így – mondta Kondákor József. – A termőhely körülményei miatt találkoztunk éretlen szőlőből készült borral, ahol a savak éretlensége is kiütközött, de voltak egyéb hiányosságok is, például a nem megfelelő tárolóedények használata. A vörösborok nagy többsége viszont kimondottan jól sikerült, itt még egy nagy­arany minősítést is kiosztottunk.

A novai versenyre ezúttal 22 mintát neveztek a gazdák. A 15 fehérborból öt kapott arany, hat ezüst és négy bronz minősítést. A hét vörösborból hármat jutalmaztak arany, egyet ezüst, míg szintén hármat bronz minősítéssel. A falu bora címet Szalai Zsolt legmagasabb pontszámot elért, a mezőnyből magasan kiemelkedő blauburgere, illetve Horváth János vegyes fehérbora nyerte el.