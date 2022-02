A hatmillió forintból vásárolt gépeket és eszközöket – összesen 13 darabot – tegnap mutatták be a községben. Nagy István polgármester elmondta, többségükre a Magyar falu programban elnyert támogatás biztosította a fedezetet. Az eszközbeszerzés egy korábbi program folytatása, hiszen a gépek egy része a szintén pályázati támogatással megvásárolt traktorjukhoz csatlakoztatható.



A nemesnépi önkormányzat emellett önerőből is vásárolt gépeket, így saját bevételei terhére 1,3 millió forintot költött el.



Nagy István be is mutatta az eszközöket, a közterületek karbantartásához fűnyíró traktort, gyűjtőkosaras fűnyírót, kézi bozótvágót, padkakaszát, mulcsozót szereztek be, de vettek traktorhoz illeszthető árokásót, rönkhasítót, billenős pótkocsit és ágdarálót is. A gépek egy részét akár bérbe is tudják adni – ebből bevétele keletkezhet az önkormányzatnak –, de egy részük térítésmentesen is a lakosság szolgálatába állítható. Tervezik például, hogy a rönkhasító segítségével a következő télen már kályhakész állapotban szállítják ki a szociális tűzifát a kedvezményezetteknek, az ágdarálóval pedig a köztéri tüzelés betiltásával keletkező problémát tudnák orvosolni.



Vigh László, a térség or­szág­gyűlési képviselője, miniszteri biztos arról beszélt, hogy jelenleg munkaerőhiány tapasztalható az országban, ezért az önkormányzatoknak azzal a teherrel kell megküzdeniük, hogy kevesebb dolgozót tudnak a közterületek gondozásához hozzárendelni. A kormány ezt a munkát a technikai feltételek biztosításával igyekszik segíteni, a Magyar falu program ezért is kínálja az ötezer lélekszám alatti települések számára többek között az önkormányzati zöldterületek gondozásához az eszközbeszerzés lehetőségét.



A Magyar falu programot minimum tíz évig fenn kívánják tartani, s ez évben minden korábbinál nagyobb összeget, 270 milliárd forintot fordítanak a pályázatok támogatására, mondta a képviselő.