A húshagyó keddi rendezvény leglátványosabb eleme továbbra is Varga János babáinak esketése lesz, amit új helyszínen, a piactéren tartanak meg, 14.15 órai kezdettel. Délelőtt 11 órakor az óvodások égetnek kiszebábot ugyanott, 13 órakor pedig az általános iskolások maskurafelvonulása kezdődik, melynek keretében vidám zeneszó mellett választják ki a legszebb, legérdekesebb, legötletesebb jelmezeket. Este újabb maskurázás kezdődik, ezen már a felnőtteké lesz a főszerep, akiket a piactér mellett, a katolikus plébániához tartozó Kerkai Házban, valamint a Hagyományok Házában is megtekinthetnek az érdeklődők. A csesztregi maskuranap 22 órakor, Nagy Sándor portája előtt, téltemető máglyagyújtással fejeződik be.