A művelődési ház előtt Vágó János adta meg kerekeken guruló zongorájával a rendezvény alaphangulatát, majd Gyuri bíró, Cser György kidobolta a 3 napon át tartó fesztivált, melyre a járványveszély miatt idén csak szűkebb körben kerül sor.

A megjelenteket Kámánné Szép Terézia, a ház vezetője, Balogh László polgármester és Gábris Jácint, az önkormányzat oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottságának elnöke köszöntötte. Az eseményen - melynek fővédnöke Cseresnyés Péter államtitkár volt - a szervezők szomorú kötelességüknek is eleget tettek, amikor megemlékeztek a fánksütő versenyek örökös zsűrielnökéről, a közelmúltban elhunyt Rákhely Árpád szakoktatóról, a nagykanizsai vendéglátás egyik nagy öregjéről. Emlékére idén először receptversenyt is hirdettek, amire - mint azt Pálfi Zsuzsanna cukrászmestertől és Varga Tünde mesterszakácstól, a zsűri két tagjától megtudtuk - 23 recept érkezett, köztük több különlegesség is. A receptúrák annyira jók voltak, hogy mindenki kapott elismerést. Az eseményen mutatták be a Fánknosztalgia - Az Országos Farsangi Fánkfesztivál című kiadványt is, melynek első oldalain Gyanó Szilvia néprajzkutató-muzeológus a farsangi népszokásokról és a fesztivál történetéről ad áttekintést, utóbbit az eseményeken készült fényképekkel segít felidézni a füzetecske. A rendezvény három napja alatt a város több vendéglátóhelyén lehet fánkot vásárolni, a bevétellel a Kanizsai Dorottya Kórház Covid-osztályának munkáját segítik.