A Dobronhegy fölötti kandikóról nyílik a megye egyik legszebb panorámája. Persze, meg kell keresni azokat a pontokat, ahonnét igazán kinyílik a táj, mert az útról nem sok minden látható. Érdemes elsétálni a körülvevő dombokra, amelyek közigazgatásilag már nem is Dobronhegyhez tartoznak, csupán határosak vele. Ilyen a Balázsfai-hegy, amely Milejszeg határában van, de innét látható be igazán Babosdöbréte völgye, vagy Kökényesmindszent. A szintén mileji, illetve részeben hottói határhoz tartozó Pergyászló, szintén csodaszép, tiszta időben megpillanthatjuk innét az Alpokat. A Kandikó tető, ahol 1975-ben a földmérő torony épült, szintén mileji terület. Persze, mindez mit sem számít a kiránduló embernek, sokkal inkább az, hogy a gyönyörű tájon még mit érdemes felkeresnie, ha erre jár.

Balázsfai-hegy pincesor Forrás: Győrffy István

A környéken több, igen értékes történelemi emlék is található. Teskándot elhagyva, tábla is jelzi, hogy kis kitérővel, a mező szélén áll a Szent Ilona kápolna, amelynek felújítása hamarosan befejeződik. Valamikor körülötte volt Dobronhegy őse is, az 1271-ben említett Dabrua, Dabron, amely mint királynői birtok tűnik fel az oklevelekben. Már IV. Béla király felesége, Mária királyné is birtokolta. V. István király felesége, Erzsébet királyné 1271-ben Itemér fia Imrének és örököseinek adta Teskánd és Dobron falut összes tartozékaikkal: a szőlőkkel, erdőkkel, gyümölcsösökkel, malmokkal, rétekkel, halastavakkal, vadászó helyekkel együtt, a nevezett Itemér fia Imre kiváló hadi érdemeiért. A környék teljesen más volt akkor, mint most, mocsaras, lápos vidék volt, s halastavak is léteztek egykor erre. A török elől emögé bujt el a falu, hogy védettebbek legyenek az ellenséggel szemben.

Rálátás Babosdöbréte völgyére Forrás: Győrffy István

Innét nem messze található a Bödei elágazás, s ahonnan az út a kis Zalaszentmihályfán vezet át, aminek lakott része Hottóhoz, értékes, Árpád-kori temploma Böde területéhez tartozik. Ezek a falvak mind izgalmas kirándulások célpontjai csakúgy, mint Milejszeg is, ahol az Assisi Szent Ferenc római katolikus barokk templomba érdemes betérni, amit 1792-ben építettek. A régi templom helyett Szily János szombathelyi püspök a saját költségén építette a mostani templomot. A mennyezeten gyönyörű freskók láthatók, ezek pontos eredete nem tisztázott. Vannak, akik azt állítják, hogy Dorffmeister alkotások, s olyanok is akik Cimbal művének tulajdonítják ezeket.

Dobronhegy után Csonkahegyhát következik, ahonnét szintén érdemes egy kitérőt tenni Kustánszeg felé, ahol megnézhető a református templom és völgyben megbúvó tó is pihenésre csábít... De maradjunk még Dobronhegynél, s kanyarodjunk a falu fölé, a Balázsfai hegy gerincén vezető műútra. Külföldiek is vásároltak maguknak erre ingatlant, a gazdák hegykapuként két díszes őroszlopot állítottak a bejárathoz. Innét nyílik a legszebb kilátás Dobronhegyre, a másik oldalon Babosdöbrétére, illetve Kökényesmindszentre. A hegyi kápolnát vagy nyolcvan éve építették, idővel romossá vált. Sikerült pályázati segítséggel, az egyházmegye támogatásával, no meg a hegyi gazdák adományaiból felújítani az épületet. A hegy orma egyre kedveltebb kirándulási célpont, vendégfogadó pince is épült itt, s egy sor telken fogtak fejlesztésekbe. Ez a táj megér egy rácsodálkozást!