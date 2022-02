A városi díszteremben Balaicz Zoltán polgármester 25 nagyadózó vállalkozás vezetői előtt szólt Zalaegerszeg 2021-es gazdasági, oktatási, kulturális, közlekedési, közbiztonsági helyzetéről és a világjárvány miatti rendkívüli feladatokról, majd Vigh László országgyűlési képviselővel együtt átadta az újító cégfilozófiával a várost szolgáló cégek számára alapított Innovációs díjat, amelyet 2021-ben a Tungsram Operations Kft. és a Magnetic Kft. nyert el.



Balaicz Zoltán polgármester a legnagyobb zalaegerszegi adózók köszöntésén elmondta, 2021-ben 4,3 milliárd forint az adóbevétel, a teljes összeg 55 százaléka az első 25 legnagyobb adózónak köszönhető, ez a számarány 2020-ban 49 százalék volt, a változás pedig a járvány miatti kormányzati intézkedések fényében tekinthető figyelemre méltónak. A pandémia elleni védekezést is adatokba foglalta a városvezető, jelezve a megyeszékhely lakosságának 75 százaléka átoltott, ami országos viszonylatban is nagyon magas. A gazdasági fejlődés szemléletes adatsora: 7 év alatt 4000 új munkahely létesült Zalaegerszegen. Balaicz Zoltán sorba vette a folyamatban lévő munkahelyteremtő, kulturális, szociális, oktatási, közlekedési, szórakoztató beruházásokat, fejlesztéseket (tesztpálya, tankgyár, egyetemi kutatópark, szabadidőpark, uszoda, múzeum, templom, parkolók, utak, járdák, szálloda, ravatalozó), s kitért arra is, hogy milyen jövőbeni fejlesztések vannak már a tervasztalokon (bicikliutak, dróntesztpálya, lazacfarm, duális képzőközpont, Gébárti-tó környéke, épületfelújítások, környezetvédelmi, zöldövezeti fejlesztések). Az előttünk álló gazdasági időszak további 2000 új munkahelyigényt vetít előre, ami egyszerre öröm és feladat, amit a vállalkozókkal együtt oldhat meg az önkormányzat.