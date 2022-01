Tomposné Gyuricza Judit polgármester elöljáróban elmondta, hogy az önkormányzat a Magyar falu program nyújtotta pályázati lehetőséget használta ki.

-Temetői infrastruktúra fejlesztésére pályáztunk - tájékoztatott Tomposné Gyuricza Judit. -Tartaléklistáról nyertük el még 2020 decemberében azt a közel 5 millió forintot, melyből megépült a temetőben az urnafal. A polgármester arról is beszélt, hogy a település vezetése a pályázat benyújtásakor a lakosság évek óta fennálló igényére reagált, hiszen egyre többen választják a hamvasztást, s szeretnék elhunyt szeretteik maradványait urnafalban elhelyezni.

- Az új, 18 fülkés, a későbbiekben bővíthető urnafal terveztetésénél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az építmény olyan hely legyen, ahol a lakosok elhunyt szeretteiktől méltóképpen vehetnek végső búcsút - tette hozzá a polgármester, majd arról is beszélt, hogy a község temetőjében az urnafal megépítését megelőzően kivágták az elszáradt, beteg tujákat, azok helyére a terep rendezését követően díszfákat ültettek, a ravatalozó épülete elé díszbokrok kerültek, valamint pihenőpadokat is kihelyeztek.

Tavaly a Start munkaprogram keretében kicserélték a ravatalozó nyílászáróit is, kifestették a belső helyiségeket, s új drapériákat vásároltak. Emellett teljes hosszában kicserélték a temetőt körbevevő drótkerítést. A jelentős fejlesztések után tavaszra már csak a parkosítási munkák maradtak. A falu temetőjében elvégzett felújításokat és az új urnafalat megtekintette nemrég Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki a helyszínen arról beszélt, hogy egy közösség erejét az is mutatja, ahogyan az elhunytakról megemlékezik, amilyen körülményeket az emlékezésnek biztosít. Csömödérben is fontosnak tartják, hogy a temetőben méltó körülmények legyenek, ehhez a kormány a Magyar falu programon keresztül nyújtott támogatást, emelte ki az országgyűlési képviselő.