– A gépkocsit jelképesen már közösségünk karácsonyfája alá tehettük, felmatricáztattuk, az év végén ünnepség keretében „felavattuk”, és már szolgálatba is állítottuk – újságolta Rógán Tibor, a Balatongyöröki Polgárőr Egyesület elnöke. – Pályázatot nyújtottunk be a Magyar falu programhoz egy új szolgálati gépkocsi vásárlására, s nagy örömünkre kérésünk pozitív elbírálást nyert, a kapott 5 millió forintot a Dacia megvásárlására fordítottuk. Köszönettel tartozunk Biró Róbert polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, hiszen nemcsak a pályázat elkészítésében segítettek, hanem a szolgálati gépkocsi fenntartásához is hozzájárulnak amellett, hogy élvezzük az önkormányzat támogatását.



A 2008-ban alakult, jelenleg 35 fős civil szervezet a régi Suzukiját cserélte az új autóra, munkájukat ezenkívül még négy kerékpár segíti. Szükségük is van a hadra fogható járművekre, hiszen rendszeres bűnmegelőző járőrszolgálatot látnak el a település kül- és belterületén. Tavaly 1400 órát áldoztak szabadidejükből a lakosság és a nyaraló vendégek biztonságának megőrzésére. Részt vettek továbbá a turisztikai, a helyi önkormányzati rendezvények biztosításában, emellett felvállalták az idős, beteg falubeliek orvoshoz, kórházba, vizsgálatokra szállítását, s besegítettek az óvodának is.



Az egyesület renoméját tovább erősíti, hogy a Györökön üdülő sok tízezer külföldi vendég és a település nevezetességeit felkereső turisták egy új, modern személygépkocsiban látják a község utcáin és a Balaton-parton járőröző polgárőröket.