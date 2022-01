Egyedüli kivételt ez alól a Nován komoly hagyományokra visszatekintő nőnap képez, amit kétévente, a férfinappal váltva szerveznek meg, s ami nemcsak ünnepi műsort jelent, hanem vidám és látványos csapatversenyt is magába foglal. Erről a programról éppen a járvány miatt ez évben is lemondanak – tudtuk meg a település közművelődési szakemberétől, Horváth Nikolettől. A programtervezet értelemszerűen magába foglalja az állami és szakrális ünnepek megtartását – ezekről Nován mindig méltóképpen megemlékeznek –, a rendezvények döntő többsége azonban helyi kötődésű, illetve az itteni közösség igényeivel, elvárásaival áll szoros összhangban.

A község legjelentősebb hagyományőrző, kulturális és közösségi programja a már közel három és fél évtizedes múlttal bíró Göcseji Aratónapok, amit a már jól kialakult hagyományoknak megfelelően ezúttal is július második hetének végén tartanának meg. Az aratónapok – amennyiben azt a társszervezők is úgy kívánják – egyben az idei Dombérozó nyitóeseményeként is szolgál. Néprajzi tartalmú, néphagyományokhoz köthető rendezvényt bőven terveztek, a teljesség igénye nélkül: január 22-én lesz a Vince-napi bormustra, március 14-én a borbírálat, június 5-én a pünkösdi hegyi búcsú, 25-én a falunap, szeptember 17-én a szüreti felvonulás, november 12-én pedig a Márton-napi pincejárás.

Az utóbbi két évben a néptáncmozgalomhoz köthető programok is megszaporodtak Nován, így 2022-re több táncházat tervez a település. Szintén Nova lesz az új helyszíne a Csádé népzenei együttes népzenei kurzusainak, ez a sorozat január 29-én indul, február 26–27-re pedig – szintén a Csádé együttessel – népzenei konferenciát terveznek. Új kezdeményezéseknek is helyet ad a programnaptár, február 12–13-án indul a mézeskalácssütő tanfolyam, októberre pedig pálinkabírálatot terveznek.

Az első negyedévben néhány ismeretterjesztő elő­adásra is sor kerül, így február 11-én a számos tudományos publicisztikát is jegyző Lux Judit beszél arról, hogy a Covid-időszak alatt miért erősödött fel a játék szerepe, míg március 25-én Csider Sándor költő, nyugalmazott főiskolai docens, az ELTE Savaria Egyetemi Központ volt tanára lesz a vendégük.

A naptár összeállításához a közművelődésben dolgozókon és az önkormányzati képviselőkön túl a helyi civil szervezetek tagjai, illetve Nagy Tamás plébános is hozzájárult ötleteivel, ennek köszönhetően a programtervben a bérmálás május 14-re tervezett időpontja is helyet kapott.