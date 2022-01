A megjelenteket – a Batthyány-gimnázium és a Rozgonyi-iskola diákjait – a házigazda bibliotéka igazgatója, Czupi Gyula köszöntötte. A megnyitón az internet segítségével Kunszentmártonból jelentkezett be dr. Pusztai Gabriella, aki az orvosutazókról beszélt, mint a Senki sem élhet nemesebben – Magyar orvosok Fekete-Afrikában című kötet szerzője. A Magyar Földrajzi Társaságot Benedek Miklós, a zalai osztály titkára mutatta be. A gyerekek az öt kontinensen megfordult 12 orvos munkásságát és az adott ország pénzeit, zászlóját is megismerhették Gelencsér Gábor gyűjteménye révén, melyből Kalmár Anikó válogatott. A tárlat február 26-ig tekinthető meg.