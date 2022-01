Az esetleges kárigény-érvényesítés lehetőségeit a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. munkatársa, dr. Burján Zsuzsanna foglalta össze.

Sajnos volt már arra példa, hogy a karácsonyi gyertya, vagy mécses nagy tüzet okozott egy ingatlanban. Vitán felüli, hogy tűz használatakor gondosan kell eljárni, folyamatosan biztosítva a felügyeletet. Ha valahol tűz üt ki, akkor az illetékes katasztrófavédelem vizsgálatot folytat le, a tűz okának megállapítására. Ez ténylegesen szakértői véleménynek is minősül az előbbiek meghatározása vonatkozásában. És hogy ennek miért van jelentősége? Azért, mert a polgári jog szabályai szerint alapvető követelmény, hogy a károsult a tőle telhető módon megelőzze a kárt, vagy annak bekövetkezte esetén enyhítse. Ez a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség. Ennek a vizsgálata azért fontos, mert ha lakásbiztosítás terhére kívánja valaki rendeztetni a fenti típusú kárát, úgy sajnos lehetséges, hogy a biztosító részben, vagy egészben mentesülni fog a helytállási kötelezettsége alól. Ez különösen akkor valósulhat meg, amikor a tűzoltóság jegyzőkönyve alapján is egyértelműen megállapíthatóvá válik, hogy a tűz gondatlanságból keletkezett, például egy felügyelet nélkül hagyott gyertya miatt.



Ha a káresemény bekövetkezik, a kárt mindenképp be kell jelenteni a biztosítónak. Sokszor hallani azt ügyfelektől, hogy a biztosító minden kárt megtérít, hisz erre szerződött le. Ez azonban nem igaz. A biztosító előre, rögzített módon, az általános szerződési feltételeiben határozza azt meg, hogy milyen biztosítási eseményekre szolgáltat. Ezen felül azt is meghatározza, hogy az egyes biztosítási eseményekre, mint amilyen a tűzkár is, pontosan milyen feltételek fennállása esetén teljesít szolgáltatást. Itt van jelentősége annak, hogy sok biztosító például elektromos tűzesetekre térít és a helytállását tipikusan ki is zárja a gondatlanság vagy szándékosság miatt bekövetkezett tűzesetekre is.



Fontos azzal is tisztában lenni, hogy a károsultnak kell azt bizonyítania, hogy olyan káreseménye következett be, melyre szolgáltatási kötelezettsége áll fenn a biztosítónak. Ugyanígy az érvényesített kár összegszerűségét is a biztosítottnak kell bizonyítania, mely számlákkal, vagy szakértői véleményben meghatározott megállapításokkal, számításokkal, esetleg javítási árajánlattal lehetséges.



Sajnos, ha nincs valakinek lakásbiztosítási szerződése, akkor nyilvánvaló, hogy a kárt is önerőből viseli. Abban az esetben, ha a kárt gondatlanul, vagy netán szándékosan okozta valaki, azt szükséges vizsgálni, hogy az ő felelőssége megállapítható-e az okozott kárért? Szándékosan okozott tűzeset kapcsán jó eséllyel büntetőeljárásban vizsgálják a történteket. Ha az érintett büntetőjogi felelőssége megállapíthatóvá válik, akkor jó eséllyel kártérítési igény is érvényesíthetővé válhat vele szemben.