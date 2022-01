Gyenesdiáson helyi művészeti csoportok – így a Gyenes Néptáncegyüttes, a Gyenes­diási Dalárda, a helyi népdalkör és a községi kórus – fellépésével ünnepelték a magyar kultúra napját. A program részeként megnyílt a hagyományos, a település életét bemutató, Gyenesdiás az elmúlt évben című fotókiállítás.

Gál Lajos polgármester ünnepi beszédében kiemelte: ezt a fontos dátumot Gyenesdiáson a rendszerváltás óta megünneplik, „mert ez a nap bennünket is kötelez”. Szerinte ennek része – a Himnusz tiszteletén túl – a magyar nyelv és identitás, továbbá a balatoni, zalai, gyenesdiási kulturális értékek megőrzésének fontossága is. Hozzátette: mindezt ápolják is a településen kulturális csoportjaik segítségével.

A nagyközség első embere sorolta: idén 30 éves a népdalkör, a néptáncegyüttes és a kórus is, illetve feleennyi idős a dalárda. Ezek mellett sokat tesz a tágabban vette kultúra területén a mintegy harminc helyi civil szervezet és csoport, számos rendezvényt, programot kínálva a helybélieknek és az ide látogatóknak.

A letenyei est egy pillanata Fotó: ZH

– Büszkék vagyunk arra, hogy a Covid ellenére 2021-ben is tartalmas rendezvények várták a vendégeket Gyenes­diáson – szögezte le Gál Lajos. – Volt tehát mit ünnepelnünk ezúttal is a szinte teljesen megtelt községházán.

A polgármester hozzátette: a közönség láthatta ezen az estén a néptáncos lányok megújult viseletét, valamint a színpad mögötti új díszletet és függönyt is, ami a kultúra napján debütált.

– Abban a reményben zártuk a napot, hogy 2022-t, remélhetőleg már a Covid visszaszorulása mellett, igyekszünk tartalmas programokkal megtölteni, erősítvén ezzel közösségeinket is – szögezte le lapunknak nyilatkozva Gál Lajos.

Lendván vasárnap ünnepelték a magyar kultúra napját, s az ünnepség részeként a Zeneakadémiát végzett fiatalok által alapított Folkfonics zenekar adott koncertet.

A Zala György Életműdíjat idén Kovács Tibor Ringó (jobbra) vehette át a lendvai ünnepség keretében Fotó: Gyuricza Ferenc

A rendezvény nyitányaként dr. Bence Lajos József Attila-díjas író-költő, a 2022. évi Balassi-kard kitüntetettje mondott beszédet. Kitért rá: 1823-ban ezen a napon tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát – amely dátumhoz aztán 1989 óta a magyar kultúra napja is kötődik –, de a muravidéki magyar kultúra kialakulásáról is beszélt. Mint mondta: a 90-es években főleg az irodalom terén zajlottak csodálatos események – megjelentek a Tavaszvárás nemzedékéhez tartozó alkotók írásai, majd a vers, a novella és a regény mellé felsorakozott a kritika és helytörténetírás. Szinte ezzel azonos időben indult el a néprajzi vizsgálódás és örökségvédelem, s a népi kultúra is újra kibontakozott a népdal, a népzene és a néptánc révén.

A Városi Színház- és Hangversenyteremben megtartott ünnepségen került sor a Zala György Kulturális Díjak, a legrangosabb muravidéki magyar elismerés átadására is. A 2022. évi díjazottak az egyetemista Végi Noémi és a kapcai Herzenjak Mária voltak. Előbbi sokszínű tevékenységével, utóbbi szervezői munkájával, a közösségi kultúra felvirágoztatása terén elért sikereivel érdemelte ki az elismerést. A Zala György életműdíjat az előadó- és alkotóművészként, rádiós műsorvezetőként, humoristaként és költőként egyaránt ismert Kovács Tibor, Ringó kapta. Az ünnepségen jelentették be azt is, hogy a Hungarikum Bizottság döntése alapján a hetési férfi és női viselet bekerült a Magyar Értéktárba.