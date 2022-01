A benyújtott pályázatokról a közelmúltban született döntés. Az ügynökség tájékoztatója szerint a program rendkívül sikeres volt, hiszen több száz pályázat érkezett. Ebből a teljes támogatást – azaz egy nagylemeznyi hangzóanyag felvételének biztosítását, illetve ahhoz ismert szakmai producerek közreműködését – húsz előadó nyerhette el, de tekintettel az érdeklődők magas számára, 12 különdíjat is kiosztottak. Utóbbiak egy három dalból álló, rövidebb hangzóanyag, úgynevezett EP felvételére jogosítanak fel. A Nagylemez program nyertesei között egy zalai és egy muravidéki kötődésű zenekar is szerepel.

Pál Péter, a Peter’s Pan alapító frontembere Forrás: Gyuricza Ferenc

A modern metalzenét játszó nagykanizsai Your Last Steps 2014-ben jött létre, s több tagcserét követően alakult ki a jelenlegi felállása. Az elmúlt évek során folyamatosan jelentkeztek saját, a metalcore stílushoz közel álló szerzeményeikkel. Emellett rendszeresen koncerteznek is, nemcsak szülővárosukban és annak környékén, de időnként Budapesten is fellépnek.

A részben muravidéki tagokból álló Peter’s Pan formációt a színész-énekes Pál Péter hozta létre. A lendvai zenész-dalszerző eleinte szólóban adta ki dalait, majd azok sikerét követően – az élő koncertek megtartásának érdekében – testvérével, a hegedűn játszó Pál Laurával, valamint budapesti barátaival közösen hatfős zenekart alapított.

A Peter’s Pan a frontembere zenei látásmódjával összhangban a pop stílusát egészíti ki jazz, népies és hiphopelemekkel.