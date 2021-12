Szinte valamennyi település önkormányzata csatlakozott is a szociális tüzelő biztosítását célzó pályázati rendszerhez. A több mint hatszáz fős Zalatárnokon már megkezdték a kedvezményezettek részére az önkormányzat által megítélt tűzifa kiszállítását. Soós Zsolt polgármester úgy nyilatkozott lapunknak: a község idén 51 erdei köbméter beszerzésére kapott a Belügyminisztériumtól támogatást, 971 ezer Ft értékben. Ebből rászorultsági alapon 26 családot tudnak támogatni.

Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a családokhoz eljuttatott tűzifa azonnal használható legyen, ezért igyekeztünk már korábbi vágásból származó, kellőképpen kiszáradt fát venni, és arra is törekedtünk, hogy a kiszállítás, aminek költsége az önkormányzatot terheli, a komolyabb fagyok előtt megtörténjen. Ezen a héten minden kedvezményezetthez el tudjuk juttatni a fát – folytatta a polgármester.

A szociális tűzifából a Vörösmarty utcában élő Szabó Tibor és felesége is kapott, hozzájuk szerdán érkezett meg a teherautó. A férfi azt mondja, jó ideje van már vezetékes gáz a faluban, de anyagi okok miatt nem tudtak rácsatlakozni.

Szabó Tibor hozzátette: egy keresetből nem volt annyi megtakarított pénzük, hogy beköttessék a földgázt, így továbbra is fával fűtenek.

A kiszállított fát közvetlenül a kapubejáró mellé rakták le. Szabó Tibor szemmel láthatóan elégedetten nyugtázta a történéseket, majd az átvételi elismervény aláírását követően rögtön hozzá is fogott az ölfa összerendezéséhez.

– A nyugdíj nem sok, így a téli tüzelő beszerzése sem egyszerű, bizony, egész évben spórolnunk kell rá – válaszolta kérdésünkre. – Éppen ezért jelent sokat az önkormányzati segítség, hiszen amit tőlük kapunk, arra nem kell költeni. Ahogy nézem, ez most jó száraz fa, legalább kétéves vágásból származik, biztosan megfelelő lesz a tüzelőértéke is. Feldolgozni, azaz felfűrészelni, felhasogatni, behordani és berendelni én magam fogom. Bár az egészségi állapotom nem igazán jó, de ha segítséget hívnék, azt is meg kellene fizetni. Úgy gondolom, ennyi fával talán még elbírok – mondta a zalatárnoki férfi.