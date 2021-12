– Hősünk feltűnik önjelölt festőként, kriminálpszichológusként, kutyacsempészként, szilveszteri buliban Szegeden, a moszkvai Vörös téren, a Moszkva téri mozgólépcsőn, továbbá Horthy Miklós, Micimackó, az Illés zenekar és Slobodan Milosevic mellett is – sorolta a József Attila-díjas író. – Láthatjuk a hátországban és a frontvonalon egyaránt, határokon túl és a határsávban is. A tíz epizódból végül egy sajátos, 20–21. századi ká-európai freskó állt össze, amely akár a prágai Kehely kocsma mennyezetéről is visszanézhetne az olvasóra. Ebben a kötetben Svejk idegenvezet és a mennybe menetel, keresztül-kasul az elmúlt évszázadon.

A bemutatón Cserna-Szabó András, Darida Benedek, Király Kinga Júlia és Papp Gábor polgármester az idei két Hévíz-kötettel, a Svejkkel és a Hajószakáccsal

Fotó: Péter B. Árpád