Péntek Károly zalai lokálpatriótaként tudja, hogy a saját környezetben való működés is hozzásegítette ahhoz, hogy kiemelkedőt alkosson, fogalmaz a szövetség híradása. Kitartását a sportszeretetének köszönheti, többször is teljesítette a maratoni távot. Első vállalkozását 22 évesen, friss diplomásként alapította, s nyílászárókat forgalmazott, és a beépítést is végezte. Vállalkozásai mintegy 2,5 milliárd forintos árbevételt hoznak, közel 70 család számára biztosítva megélhetést. 2019-ben új piac felé nyitott, szabadidőközpontot fejlesztett, a koronavírus alatt két új céget is alapított: autómosót, autószalont és szervizt hozott létre.