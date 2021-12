A szakma legrangosabb elismerését 2019 óta adományozza az Emberi Erőforrások Minisztériuma a huzamosabb időn keresztül magas színvonalon végzett nevelőszülői munkáért. Laska Csabáné immár 21 éve nevelőszülő.

– Közhelynek hangzik, de tényleg úgy gondolom, hogy ezt az elismerést bármelyik nevelőszülő megérdemelné – szögezte le elöljáróban a kitüntetett. – Óriási dolog, ezt kár tagadni és azt is, hogy nagyon-nagyon örülök neki, mert mégiscsak a munkám megerősítése. Hogy hogyan lettem nevelőszülő? A családban nagy hagyománya van a szolidaritásnak, a karitatív munkának, én ezt hoztam magammal, szerintem ez az alapja az egésznek, aki nem így gondolkodik, az jobb, ha el se kezdi. Volt persze másik oka is, az a szemlélet, hogy a gyerek az első. Szeretjük magunk körül a nyüzsgést, a férjemmel felneveltük a két saját gyermekünket és még mellettük azokat is, akik a gyermekvédelem révén kerültek hozzánk – ez a mostaniakkal együtt tízet jelent. Hozzáteszem, az, hogy a gyerek az első, nem jelenti azt, hogy nem állítottunk fel számukra szabályokat, korlátokat, hiszen ezzel kell szembesülniük akkor is, ha felnőnek – ennek köszönhető, hogy azt hiszem, sikerült jó gyerekeket nevelnünk. Meg annak, hogy nagyon sok segítséget, támogatást kapunk a feletteseinktől, illetve a gyámoktól, fejlesztő pedagógusoktól.