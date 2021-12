Mint megtudjuk: a többi iparághoz hasonlóan a fenyőzést is negatívan érintette a koronavírus járvány. Míg korábban osztrák, német és olasz kereskedők is megfordultak a falvakban, mostanában csak elvétve akad vállalkozó szellemű külföldi. A fenyők többségét most hazai kereskedők vásárolják fel.