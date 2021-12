- Akik a tavat rendszeresen látogatták, azok számára jól látható volt, hogy a Csónakázó-tó horgászati szempontból fejlődő pályára állt – szögezte le lapunknak Szépligeti Ferenc. – Sok pénzt és energiát fordítottunk a part rendbetételére, ahol szükségessé vált, ott lekaszáltuk a nádast (erre elég nagy felületen került sor), mely évekig a szemetelés forrása volt. Most, hogy tiszta a part, jóval kevesebb, a horgászok által elszórt hulladékot gyűjtöttünk össze – úgy érzékelem egyébként, hogy a horgásztársak értékelik a munkánkat és jobban is vigyáznak a tó környezetére, mint korábban. Kivágtuk a balesetveszélyes fákat is. 2021-ben 559 darab éves területi jegyet tudtunk értékesíteni, ami nagyon szép siker és szintén a közösség érdeme. Ennek és a Magyar Országos Horgász Szövetség felajánlásainak köszönhetően 2 nyaras pontyból 1 tonna, 3-4 nyarasból 10,6 tonna, előnevelt csukából 15000, előnevelt süllőből szintén 15000 darab került a tóba, csütörtök délután pedig további 300 kilogrammnyi fogható méretű csuka és süllő érkezett Eger mellől.

A nagyra nőtt nádat folyamatosan kaszálták a tó partján

Fotó: Horváth-Balogh Attila / Zalai Hírlap