Mi is ez kitüntetés? A Pedagógus Kutatói Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább öt évet töltött el a pedagógusi pályán, pedagógusként dolgozik magyarországi, illetve külföldi, magyarul is oktató középiskolában vagy általános iskolában. A benyújtott pályaművet a Közoktatás- fejlesztési Kutatási Pályázat Bírálóbizottsága bírálja el, majd az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.