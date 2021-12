- A házi méhek nem tudják teljes egészében elvégezni a beporzást a természetben, ezért a többi méhfajra is nagyon fontos feladat hárul – folytatta Sáringer-Kenyeres Marcell. – A darázsgarázs azért lényeges, hogy a környezetünkben tartsuk ezeket a magányosan élő fajokat, amelyek nagyon fontos szerepet töltenek be a beporzásban. Megtelepedésüket segítheti egy kisebb méhlegelő is. A szakember arról is szólt, hogy a rovarhotel az ízeltlábúaknak, hüllőknek, kétéltűeknek jelent búvó-, táplálkozó és szaporodóhelyet, de a célra úgynevezett természetvédelmi farakást is készíthetünk.