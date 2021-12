- Pliening Münchentől mintegy 10 kilométerre található – kezdte Nyakas István. – A város lakossága közel 6 ezer fő. A polgármester Roland Frick, aki már a második ciklusát tölti, és 25 évvel ezelőtt vett egy családi házat Gutorföldén. Azóta is minden évben több alkalommal utazik a családjával Gutorföldére. Az évek során nagyon jó kapcsolatot építettek ki a falubeliekkel és az önkormányzattal is. Roland Frick már több alkalommal segítette különféle használt felszereléssel a helyi sportklub, valamint az önkormányzat működését, amit igen szívesen veszünk tőle. Idén komoly fejlesztést végeznek Plieningben a városi tűzoltóságnál, a szervezet önkormányzati fenntartású, három embert foglalkoztatnak a feladatra. A város állami támogatással teljesen új felszerelést, új tűzoltóautót kapott, és a tűzoltóság épületének felújítását is elvégezték. Így a Gutorföldével való jó kapcsolat eredményeként úgy döntöttek, hogy a régi felszerelést nekünk ajándékozzák, és még a szállítást is megoldják. Ennek megfelelően még október végén megérkezett a három raklapnyi eszköz. Van közte benzinmotoros szivatytyú, tűzoltó-felszerelés, valamint egy tömlős mosógép egység is, illetve több kisebb felszerelést is tartalmaz.

Nyakas István és Roland Frick a felszereléssel Fotó: Korosa Titanilla