A pincejárás népszerűségét mutatja, hogy a nagykanizsai Szekér Tünde kiskunhalasi bátyját is a Cserfő-hegyre invitálta. Tünde inkább a félédes és az édes borokat kedveli, de elfogadta a szakértők véleményét, miszerint a száraz bor is kivételes élményt jelent. Elmondta: a gyomrukban „megágyaztak” indulás előtt, hiszen szintén Gazdag Attila jóvoltából rendkívül ízletes pálinkákat is kóstolhattak.