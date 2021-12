A koronavírus alapjaiban írta át életünket, így külön öröm, hogy idén – egy év kihagyás után – ismét megnyílt az Egerszegi Advent. A finom forralt bor és gofri mellett szombaton több programmal is kedveskedtek a látogatóknak. Valljuk be, erre a mögöttünk lévő nehéz időszak után, még az eddigieknél is nagyobb szükség volt.