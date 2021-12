A szentelt boroknak a középkorban ezért mágikus erőt tulajdonítottak, de a bort általában is a lélek italának tartják az emberek, s ezzel a zalalövői gazdák is egyetértenek. A Márton-napi program kapcsán a házigazda arról beszélt, hogy éppen ezért az egészségügyi veszélyhelyzet ellenére sem szerették volna ezt a helyben igencsak megbecsült, már évekre visszatekintő hagyományt megszakítani. A libavacsorán való részvétel feltétele a koronavírus elleni oltás felvétele, a védettségi igazolvány megléte volt. A programra tizenkilenc gazda jelentkezett, közülük tizenhárman hoztak bort is a szentelésre.