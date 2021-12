Kisebbik fia elmondta, hogy édesapja gyűjtőszenvedélye idővel letisztult, és leginkább a faragott pásztorbotok felé terelődött figyelme. A 70-es, 80-as években személyesen is megismerkedett zömében zalai, somogyi, bakonyi pásztorokkal, fafaragómesterekkel, később aztán az egész Kárpát-medencében kialakultak kapcsolatai, akikkel nagyon jó viszonyt ápolt. Ilyen volt többek között Badacsonyi Lajos zalavégi népi énekes, hangszerkészítő és fafaragó, a Népművészet Mestere, vagy Tüttő György, akinek a munkásságáról könyvet is elkezdett írni, ám már nem tudta befejezni. De meg kell említeni Perczel Jánost, Breglovics Kálmánt, Soós Lajost vagy id. Kapoli Antal Kossuth-díjas fafaragó pásztort, akitől több faragott botot is őriz.