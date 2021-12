– Problémák és nehézségek mindig is lesznek. Régen is megjavíttattuk a televíziót, a mosógépet, most gyakorlatilag kidobunk mindent és veszünk helyette másikat. Azonban az ember nem így működik, nem ez a jó irány. Ha van a kapcsolatnak egy jó alapja, több működőképes éve, ott van esély. Mindig van olyan időszak, amikor kicsit eltávolodunk egymástól; ez teljesen normális. A kérdés az, hogy ezeket mennyire lehet megújítani vagy megjavítani. Minden szerelem változik, egy bizonyos idő után már nem lesz olyan lángolása, mint a kezdeti időkben – mondta Boglárka.