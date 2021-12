Az igazgató szólt arról is, hogy a november 27-re, a véradók napjára tervezett zalai rendezvények a járvány miatt idén is elmaradnak, de az elismeréseket eljuttatják a díjazottaknak. A véradók napja országos ünnepségét a fővárosban a tervek szerint megtartják. A díjazottak között lesznek zalaiak is: Fodor László zalaegerszegi pedagógus Pro Vita elismerést kap. Az alibánfai Kósáné Németh Klára a Kiváló Véradásszervező címet érdemelte ki, a véradást támogató egészségügyi dolgozóként Vass András tevékenységét ismerték el, a Véradóbarát Munkahely címet pedig a Flex nyerte el.