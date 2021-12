Biró Róbert őstermelőként mézzel, s ahhoz kapcsolódó termékekkel van jelen a piacon. A férfi azt mondja, csak a piac megnyitása után kezdett el kereskedéssel is foglalkozni, s kapacitását le is fedi az itteni termelői piac. Az eddigi tapasztalatokkal elégedett, különösen most a hűvös idő beálltával, hiszen a méz, mint a tél csemegéje iránt most van fellendülőben a kereslet.