– Most a környező mezőkön keresnek maguknak élelmet – magyarázzák a parton a madármegfigyelő szakemberek. – Főleg a learatott kukoricatáblákon táplálkoznak, s majd csak délután három óra után kezdik meg a behúzást ismét a tómederbe. Az is igen szép látvány, főleg, ha nincs felhő, mert festői a napnyugta az érkező sok madárral a pirosodó égalján – invitálnak délutánra is a tópartra, – ahol egyébként két napot is eltöltök – majd sok érdekességet mesélnek a körülállóknak. Megtudjuk, hogy jelenleg 37 ezer vadlúd tölti éjszakáit a 220 hektáros tómederben. Mostanra érkeznek ritkaságok is, a vörösnyakú lúdból és a kis lilikből már rendszeresen megfigyelnek néhány példányt. A napokban megpillantották az első apácaludat is, így a tóhoz kilátogató madármegfigyelők, szerencsés esetben akár 7 vadlúdfajjal is találkozhat. A megfigyelőhálózat a ludak mellett nézi az egyéb madárfajokat és azok egyedszámát is. A ludakon kívül a sirályok képviselik a legnagyobb tömeget. Tatán is vannak gyakori, nagy számban telelő fajok, mint például a dankasirály, a viharsirály és a sztyeppi sirály, de látni kárókatonákat is. Ajánlják az érdeklődőknek a honlapjukat is, ahol a webkamerára is rápillantható, és lehet olvasni a ludakról, a védelmükről.

Vadlibák tömege a vár előtt

Fotó: Győrffy István / Zalai Hírlap