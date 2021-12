- 2006-ban rendeztük meg először, akkor még a Német Nemzetiségi Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetsége tagjaként az adventi koszorúéneklést, melyen vasi kórusok is részt vettek – idézte fel Unger Ilona a szepetneki rendezvényen. – 2007 óta saját magunknak is megszervezzük ezt a kedves hagyományőrző programot, ami egyedül tavaly maradt el a járvány miatt. A résztvevőknek a szervezők forralt borral és vendégváró falatokkal kedveskedtek. Tófejen is hagyomány a köztéri adventi gyertyagyújtás.

Tófejen Bognár István plébános

kapcsolta fel az első gyertya

fényét Fotók: Gergely, Gyuricza