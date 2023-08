Idős ember jóindulatát és hiszékenységét használta ki a fiatal férfi, hazugságokkal több alkalommal is százezer forintos összegeket csalt ki áldozatától. A nemrég vádemelésig jutott büntetőeljárásról a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Németh Eszter adott ki tájékoztatást. E szerint a 27 éves, csekély jövedelemmel rendelkező, Lenti környékén élő férfi 2023 januárjában hazafelé tartva, míg a buszra várakozott beszélgetni kezdett látásból ismert, idős falubelijével, aki rendszeres nyugdíjellátással és megtakarítással is rendelkezett. A beszélgetés alatt a fiatalember elhatározta, hogy az idős férfi jóindulatát és korából adódó hiszékenységét kihasználva pénzt szerez tőle, ezért más néven mutatkozott be, majd az hazudta neki, hogy számláját zárolták, valamint éppen válik, ezért nehéz helyzetben van. Hazautazásukat követően a fiatalember még aznap meglátogatta falubelijét a lakásán, és cigarettára, valamint újabb hazugsággal azt állítva, hogy ausztriai munkahelyén ki kell fizetnie a szállását 27 ezer forintot kért. Néhány nap múlva pedig munkahelye elvesztésének ürügyén már 60 ezer forintot kért kölcsön az idős férfitól. A fiatalember vérszemet kapott, és már nagyobb összegek megszerzését határozta el, ezért azt hazudta áldozatának, hogy ügyvédi munkadíjra 100 ezer forintra van szüksége, számlájának feloldása érdekében pedig további 420 ezer forintot kért kölcsön. A következő csalárd meséjében azt állította, hogy van egy lakása, amit csak akkor tud eladni, ha az ingatlanon lévő tartozását rendezi, ehhez 600 ezer forintot kért és kapott.

Újabb kölcsön érdekében 2023. február 14-én a csaló elváltoztatott hangon, magát ügyvédnőnek kiadva azzal hívta fel az idős férfit, hogy a fiatal falubeli ismerőse kórházba került, és 500 ezer forintra van szüksége, mert nincs semmije. Az idős férfi ezúttal is segített.

A csaló a kölcsönök átvételekor arra hivatkozott, hogy tartozásait ausztriai jövedelméből, illetve számláján zárolt pénzéből fogja visszafizetni. Ezzel megtévesztette idős áldozatát, ugyanis a kölcsönök visszafizetése egyáltalán nem állt szándékában, és arra reális lehetősége sem volt, hiszen sem ausztriai, sem más jövedelemmel, sem bankszámlán lévő pénzzel, illetve ingatlanvagyonnal nem rendelkezett. A fiatal férfi a megszerzett összesen 1,7 millió forintot meghaladó összeget felélte, étterembe járt, ruhákra és utazásokra költötte.

A Lenti Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat a 27 éves férfivel szemben, és büntetésként végrehajtásában felfüggesztett, börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta.