Nem tudta feldolgozni a szakítást, elégtételt vett volt kedvese autóján is. A kerekeket kiszurkáló, majd volt barátjára is rátámadó amazon ellen büntetőeljárás indult. A nemrég vádemelésig jutott történetről dr. Jánky Judit, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője adott ki tájékoztatót. Ez szerint az ügyben vádlottá lett 24 éves nagykanizsai nő mivel szintén kanizsai párjával hosszabb ideje fennálló kapcsolata megromlott, és ezt nem tudta feldolgozni, 2022. július 8-án elégtételt vett.

A városban autózott, amikor észrevette volt barátja parkoló kocsiját, amihez odament, és bosszúból zsebkéssel a hátsó kerekeit kiszúrta, okozva ezzel közel 200 ezer forint kárt. Ez azonban nem csillapította indulatait, mert este visszatért a helyszínre, meglátta az autója mellett álló volt párját, ezért odahajtott, és szóváltásba keveredett vele, majd magához vette az autójából a zsebkést, és most megöllek! felkiáltással rátámadt, de a férfi a kezét elkapta, a kést kicsavarta belőle, és a nőt a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta.

Pár hét múlva a nő ismét felkereste volt kedvesét, mert sérelmei miatt beszélni szeretett volna vele. Egy nagykanizsai lakóház előtt találkoztak, ám a nő ismételten veszekedni kezdett, ekkor körömvágó ollóval támadt a férfire, és két helyen meg is sértette bal alkarját. A férfinak sikerült a nő kezéből a körömvágó ollót elvenni, de amikor hátat fordított neki, akkor a nő körömreszelővel beleszúrt a bal combjába. Támadásával a férfinak 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozott annak ellenére, hogy szándéka súlyos sérülés okozására irányult, fogalmaz a vádirat. A bántalmazást követően a nő távozott.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség rongálás vétsége, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a nővel szemben és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.