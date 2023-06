Veszélyt jelentő letört faágak miatta avatkoztak be a tűzoltók hétfőn két helyen is. A katasztrófavédelem közlése szerint reggel háromnegyed nyolckor Murakeresztúron, a Kossuth Lajos utcában a helyi önkéntes tűzoltók a földre hullott, valamint a még a fákon lógó ágakat kéziszerszámokkal távolították el. Ezt követően a Lentiből kiérkezett magasból mentőről eltávolították a veszélyessé vált fát is. Tíz óra körül Molnáriban a Táncsics utcába, az óvodához vonultak a letenyei és a lenti hivatásos tűzoltók, mert letört egy faág, amit aztán magasból mentő alkalmazásával, motoros láncfűrésszel és kéziszerszámokkal távolítottak el.