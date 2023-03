Köztudott, hogy a tűzeseteknél csökkenthető a károk mértéke, vagy még időben el lehet fojtani a lángokat akkor, ha rendelkezünk egy füstérzékelővel. Az évben eddig csak olyan esetekhez vonultak a tűzoltók, ahol egyik ingatlanban sem volt ilyen életmentő készülék. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy ahol van, ott nem csak haláleset nem következett be, de még nagyobb tűz sem keletkezett az érintett épületekben. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy az érzékelő életet ment, ezért szerezzenek be otthonaikba egy ilyen készüléket!

Az életmentő eszköz idejekorán, hangos akusztikus jellel hívja fel a tulajdonosok figyelmét a problémára, akkor, amikor még akár a saját testi épségünk kockáztatása nélkül mi magunk is meg tudjuk fékezni a lángokat. Éppen ezért ajánlott otthonra egy tűzoltókészülék beszerzése is.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mindenkit arra kér, hogy fokozottan ügyeljen az elektromos berendezésekre, éjszakára lehetőség szerint ne hagyjon töltőn ilyen eszközöket (se telefont, fogkefét, porszívót stb.)!

Nem árt odafigyelni a kémények, valamint tüzelő-fűtő berendezéseink állapotára sem! Évente legalább egyszer ellenőriztessük ezeket az eszközöket szakemberrel, ha pedig szükségét látjuk, akkor akár többször is. Kerüljük a benti dohányzást, akár ágyban akár szobában! Inkább menjünk ki a lakásból, és hódoljunk ott a szenvedélyünknek! Egy leeső parázs, egy el nem nyomott cigaretta miatt egy pillanat alatt lakástűz is keletkezhet, ami egy egész élet munkáját teheti tönkre, de akár emberi életben is kárt tehet!

Ne halmozzunk fel felesleges tárgyakat és szemetet a lakóingatlanban, hiszen baj esetén ezek kockázatot jelentenek! Óvatosan bánjuk a nyílt láng használatával, minden esetben győződjünk meg róla, hogy biztosan eloltottuk a gyufát, gyertyát, vagy éppen a cigarettát!

Forrás: katasztrofavedelem.hu