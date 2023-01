Az 1975-ben született asszony 2021 júliusától hetente járt Keszthelyen egy Fodor utcai lakásba, ahol betegsége miatt ágyhoz kötött nőt gondozott díjazás fejében. Az egyik ilyen alkalommal visszaélve a beteg ember bizalmával és figyelmetlenségével 700 ezer forintot lopott el tőle. A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba által ismertetett vádirat szerint ezt követően a cserszegtomaji nő 2021. október 3-án dél tájt Keszthelyen becsöngetett a Szendrei utcában egy idős férfihez azzal az ürüggyel, hogy szomjas és vizet kér. Kihasználva segítője figyelmetlenségét 18 ezer forintot lopott el a konyhapulton hagyott pénztárcájából. Hasonló mesével igyekezett másik áldozata gyanakvását elaltatni, amikor október 24-én délután Keszthelyen a Csányi utcában egy családi házba surrant be, kihasználva, hogy idős és hallássérült a lakó. Már kivett és zsebre tett 10 ezer forintot az asztalon talált pénztárcából, amikor a tulajdonos felfigyelt rá, akitől ekkor szomjúságára hivatkozva vizet kért a tolvaj. Miután megkapta, távozott. A Goldmark utcában többször is megfordult, az ott lakó egyik idős asszony bizalmát sikerült is elnyernie, néhányszor felkereste, és az egyik alkalommal ellopta 200 ezer forintját. Szintén a Goldmark utcában lakott másik áldozata is, akihez 2021. december 30-án délelőtt ment be. Az idős koránál és egészségi állapotánál fogva gyenge fizikumú, korábbi betegsége miatt bizonytalan mozgású, félénk, visszahúzódó asszonyra rátámadt, többször megütötte, a konyha padlójára lökte. Ez után is megütötte, a lábába rúgott, miközben folyamatosan szidalmazta, majd távozott. A megtámadott idős nő közel fél év alatt gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett.

A Keszthelyi Járási Ügyészség a különös visszaesőnek számító cserszegtomaji nő ellen üzletszerűen elkövetett lopás, valamint a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat.