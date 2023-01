Február elsején Zalaegerszegen riasztották őket, mert személyautó és tehergépkocsi ütközött össze a Posta utcában. A város hivatásos tűzoltói feszítővágó segítségével kiszabadítottak egy embert a gépkocsiból, majd átadták a mentősöknek. A raj a járműveket áramtalanította és rögzítette, majd a roncsok eltávolítása után letakarította az úttestet. Február 5-én a vizes úttesten megcsúszott, majd az út melletti kerékpárútra borult egy személygépkocsi a 7538-as úton, Lenti közelében. A város hivatásos tűzoltói a balesetet szenvedett autót kerekeire állították és áramtalanították. Február 10-én fának hajtott egy kisteherautó 7527-es út 22-es kilométerénél, Pacsa közelében, a Felsőrajk felé vezető úton. A járműben csak a sofőr utazott, aki beszorult. Őt a pacsai és a keszthelyi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, majd átadták a mentősöknek, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Február 21-én szintén fának hajtott egy személygépkocsi Cserszegtomajon, a Várvölgyi úton. A járműre faágak hullottak, emiatt a benne utazó két ember nem tudott kiszállni. A keszthelyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel eltávolították az ágakat, a mentősökkel közösen kiemelték a sofőrt és utasát.

Személyautó ütközött fának Cserszegtomajon február 21-én

Forrás: Katasztrófavédelem

Március 16-án szerencsés kimenetelű esetnél dolgoztak a tűzoltók, amikor autóalkatrészeket szállító kamionnal ütközött össze személygépkocsi a 86-os főút 4-es kilométerénél, Belsősárd közelében. A riasztott lenti egység áramtalanította a járműveket, melyekben csak a sofőrök utaztak. A raj az oldalára borult teherautóból kifolyt folyadékot felitatta. Két nappal később tragikus kimenetelű baleset történt Felsőpáhok térségében, ahol teherautóval karambolozott Skoda személygépkocsi. Az autóban ketten utaztak és az ütközés következtében beszorultak, őket a keszthelyi hivatásos tűzoltók emelték ki a gépkocsiból, de a helyszínen életüket vesztették.

Március 16-án a 86-os úton személyautó ütközött kamionnal, utóbbi a balesetben felborult

Forrás: Katasztrófavédelem

Április 20-án személyautó és kisteherautó karambolozott a 61-es főút 191-es kilométerénél, Nagykanizsa közelében, az egyik jármű az árokba borult. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók feszítővágóval kiszabadítottak egy embert, akit átadtak a mentőknek.

Május 7-én, a kora reggeli órákban sódert szállító kamion borult az oldalára a 61-es főút 190. kilométerénél Nagykanizsa térségében. A vezető a járműbe szorult, őt a nagykanizsai hivatásos tűzoltók kiszabadították, de nem élte túl a balesetet. Május 25-én a viharok miatti károk felszámolása jelentettek feladatot, tucatnyi helyre vonultak a tűzoltók kidőlt fák miatt.

Május utolsó napjaiban sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak

Forrás: Katasztrófavédelem

Júniusban is főleg a viharok adtak munkát, volt olyan nap, amikor 25 helyszínre vonultak a tűzoltók kidőlt fák miatt.

Július 7-én személyautó hajtott villanyoszlopnak és kidöntötte azt Gyenesdiáson, a Kossuth utcában. Az oszlop magával rántott még egy villanyoszlopot is, ami szintén kidőlt. A keszthelyi tűzoltók áramtalanították a járművet, amiben csak a sofőr utazott. Július 11-én frontálisan ütközött két személyautó a 7-es főút 216-os kilométerénél, Eszteregnye térségében. Az egyik autóban ketten, a másikban csak a sofőr utazott, mindhárman a roncsokba szorultak. Őket a nagykanizsai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a járművekből. Egy ember életét már nem lehetett megmenteni. A hónap végén, 29-én személyautó és vonat ütközött össze Keszthelyen, az Entz Géza sétány vasúti átjárójában. A járműben ketten utaztak. Az ütközéstől a sínek melletti árokba csapódott személyautó füstölni kezdett, ezt egy szabadnapos tűzoltó a város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt porral oltóval megszüntette. A helyszínre Zalaegerszegről speciális jármű is érkezett, ez csörlőzte ki a személyautót az árokból. Az autóban utazó testvérpár közül egy kamasz fiú a helyszínen életét vesztette, az autót vezető nővérét súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Július 29-én Keszthelynél személyautó hajtott vonat elé

Forrás: Katasztrófavédelem

Augusztus sem volt tragédiáktól mentes, 7-én siló belső tisztításakor hét métert zuhant egy ember Kerkafalván, a Jókai úton. Mivel a felső nyíláson át a mentés nem volt lehetséges, a lenti tűzoltók sarokcsiszolóval lyukat vágtak a tartályon és kiemelték a sérültet, majd átadták a mentőknek. 10-én frontálisan ütközött két személygépkocsi a 76-os főút 31-es kilométerénél, Zalacsány közelében. Az egyik járműben hárman, a másikban csak a sofőr utazott. A keszthelyi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik autóból, majd átadták őket a mentőknek. Az ütközés következtében egy ember a helyszínen életét vesztette. Három nappal később újabb szomorú esetnél dolgoztak a tűzoltók, amikor is frontálisan ütközött két gépkocsi a 61-es főút 188-as kilométerszelvényénél, Nagykanizsa térségében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, melyekben csak a sofőrök utaztak. A balesethez mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Itt egy ember vesztette életét.

Szeptember 25-én frontálisan ütközött két személyautó Zalaszentiván és Alibánfa között. Az egyik járműbe beszorult embert a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a mentőkkel közösen, kézzel emelték ki az autóból. A rajok áramtalanították a gépkocsikat, melyekben összesen négyen utaztak.

Október 16-án motoros siklóernyős ötvenméteres magasságból zuhant le és a magasfeszültségű vezeték mellett ért földet Alsórajkon, a Kossuth utcában. A riasztott pacsai hivatásos és gelsei önkéntes tűzoltók a bajbajutottat besegítették a mentőautóba. 28-án kora reggel árokba borult egy fagyálló folyadékokat szállító kamion az M70-es autópályán, az országhatár felé vezető oldalon, a sztráda és a 7-es főút csomópontjánál. A letenyei hivatásos tűzoltók speciális tapasszal leragasztották a jármű üzemanyagtartályát, amely a baleset következtében kilyukadt. A helyszínre Zalaegerszegről két speciális műszaki mentő jármű is érkezett, valamint a katasztrófavédelmi mobil labort is riasztották. A teherautó rakománya nem sérült, de egy veszélyes árut tartalmazó dobozt is szállított, amit a tűzoltók biztonságos helyre helyeztek. Szintén 28-án történt, hogy traktorral ütközött egy személyautó Zalaegerszeg térségében, a Kiskutas felé vezető, a 7404-es út 2-es kilométere közelében. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az autóból, majd áramtalanították a járművet, amiben ketten utaztak.

November 3-án kamion és személyautó ütközött össze a 86-os főút 35-ös kilométerénél, Zalalövő közelében. A balesethez a zalaegerszegi, a körmendi és a lenti hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik egy embert kiszabadítottak a személygépkocsiból, és átadták a mentőknek. A balesetben egy személy a helyszínen elhunyt. 11-én személygépkocsi és autóbusz ütközött össze a Külsősárd és Rédics közötti úton. A balesethez a lenti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a személyautóból, és átadták őt a mentőknek. 19-én személyautó és kisbusz ütközött össze a 74-es főúton, a csatári elágazó közelében. Az ütközés következtében a kisbusz az oldalára borult, egy ember pedig alászorult. Őt a riasztott zalaegerszegi hivatásos tűzoltók feszítővágó és emelőpárna segítségével kiszabadították, majd átadták a mentőknek, de életét már nem lehetett megmenteni. Az egységek áramtalanították a járműveket, a kisbuszt pedig kerekeire állították.

December szerencsére már nyugodtabb volt, nem akadt komolyabb beavatkozás.