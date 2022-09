A történtek idején 33 éves szolnoki férfi 2020. július 30-án délben Hévízen, a Széchenyi utcában parkoló, kulccsal nem zárt tehergépkocsiból lopott el egy hátizsákot benne 35 ezer forintot rejtő pénztárcával, az autó indítókulcsával, valamint több igazolvánnyal. A holmikat a pénz kivételével nem sokkal később a közelben megtalálták. Másnap este Keszthelyen, a Riviéra strandon bukkant fel, és egy padon hagyott táskát emelt el, amivel futva távozott, ám a holmi tulajdonosa észrevette és a nyomába eredt. A tolvaj menekülés közben a telefont, két pénztárcát, slusszkulcsot rejtő táskát eldobta, és elfutott volna, de elfogták és a kiérkező rendőröknek átadták. Két hónap szünet következett, de szeptember 16-án délután megint engedett a csábításnak, nyitott ajtón keresztül ment be Hévízen egy Vörösmarty utcai lakrészébe, és táskával a kezében távozott, 15 ezer forintot és igazolványokat lopott el. Másnap este ugyanebben az utcában bukkant fel, nyitott ajtón át jutott be egy lakásba ahonnan kenyeret, kolbászt, szalonnát és tányért, táskát lopott el. Még ezen a napon nyitott kertkapu vonzásának engedve a fürdővárosban Park utcai apartmanház körbekerített területére ment be és 80 ezer forintos kerékpárt lopott el. Egy óra múlva visszatért és elvitt még egy biciklit, a gyereküléssel felszerelt kétkerekű 90 ezer forintot ért. Végül a tulajdonosok nem szenvedtek kárt, mert a kerékpárokat még aznap a Tavirózsa utca mögötti sportpályánál megtalálták.

A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Pirger Csaba által ismertetett vádiratból kitűnik, hogy a férfit nemcsak a lopások miatt vonják felelősségre. Történt ugyanis, hogy 2020. december elején ismerősétől használatba kapott egy személyautót munkába járáshoz. A férfi azonban nemcsak erre használta az autót, ráadásul nem is vezethette volna, mert korábban eltiltották. Ez 2020. december 18-án délután ki is derült, amikor a gépkocsival Zalaapátiban, a 75. számú főútról letért Esztergályhorváti irányába, a Zala töltésére, ahol aztán a rendőrök ellenőrzésre megállították.

A Keszthelyi Járási Ügyészség lopás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a férfi ellen.