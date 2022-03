Egyebek mellett erről is beszélt dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, aki részt vett csütörtökön az összbírói értekezleten és az azt megelőző, a megyében működő bíróságok 2021. évi tevékenységéről szóló sajtótájékoztatón. Az elnök összefoglalójában kiemelte, a koronavírus-járvány dacára már 2020-ban sem az ügyek számának csökkenése volt jellemző a zalai bíróságokon, eltérően az ország többi megyéjétől. Tavaly még erőteljesebb volt a növekedés, Zalában 10,4 százalékkal több peres és nemperes ügy érkezett, az országban 3,1 százalék volt e mérték. Az emelkedő ügyszám növekvő befejezéssel párosult, mutatott rá, ez 14,5 százalékos többletet mutatott 2020-as évhez képest. Ez a zalai érték is magasabb az országos átlagnál. Mindezek eredményeként az ügyhátralék is jelentősen, 13 százalékkal csökkent. Ily módon 2021 végén 109 két éven túl húzódó ügye volt a zalai bíróságoknak, míg 2020. augusztus végén 166. Az öt éven túli peres ügyek és nem peres eljárások száma 11.

Senyei György szólt a tárgyi feltételek javításáról is. Zalaegerszegen 2021-ben a törvényszék épületének energetikai korszerűsítése zajlott le, javították a munkakörülményeket is. Ezekre 315 millió forintot költöttek. Lentiben a járásbíróság épületének komplex felújítása és bútorozása történt meg, jórészt az OBH finanszírozásában.

Dr. Sorok Norbert (balra) és dr. Senyei György az összbírói értekezlet előtti sajtótájékoztatón

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

A pandémia okozta kényszer felgyorsította az informatikai eszközök korszerűsítését. Ez tette lehetővé a bíróságon kívüli munkavégzést. Az elmúlt év első felében országszerte 30 távmeghallgatási mobil végpontot alakítottak ki, köztük a Keszthelyi Járásbíróságon is. Az eszköz használata rendkívüli mértékben megnőtt a bíróságokon, tavaly az egerszegi törvényszéken 628 esetben zajlott távmeghallgatás.

A digitalizáció megjelent a képzésben is, az online-oktatások adatai 677 zalai regisztráltat mutatnak, ami azt jelenti, hogy a bírók-alkalmazottak átlagosan három képzésen vettek részt tavaly.

Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke a 2020-ban és 2021-ben megnövekedett ügyszámra kitérve elmondta, ezzel a megelőző években tapasztalat tendencia fordult meg. A büntetőügyekben a növekedés mögött az állt, hogy a rendőrség tavaly mintegy 10 százalékkal többet, 3420 bűncselekményt tárt fel, amiből 3212 ügy jutott el a bíróságokra okozva 9 százalékos növekedést. A polgári ügyeknél a per- és eljárásindítási hajlandóság változott, főleg a családi, kapcsolattartási esetek szaporodtak meg.