A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett történet szerint a korábban már büntetett 26 éves, Lovásziban élő férfi 2021. október 5-én este tíz óra tájt barátja kíséretében és ittas állapotban bukkant fel a település turistaszállójánál. Itt kapott szállást egy soproni iskola tanulmányi kiránduláson lévő csoportja, akiktől a fiatal férfi kötekedő és követelőző hangon cigarettát kért. Elutasították, amitől ingerültté vált, ráadásul az egyik diák szóvá tette agresszív hangnemét is, mire a fiatal férfi szó nélkül tenyérrel arcon ütötte, de ezzel nem okozott sérülést áldozatának. Ezt észlelve a csoport tanára utasította a diákokat, hogy menjenek be az épületbe, és kérdőre vonta a férfit a bántalmazása miatt. Ezzel azonban nem ért el hatást, mert miközben a diákok a parkolóból az épület felé indultak, a lovászi férfi előzmény nélkül hirtelen hátulról tenyérrel fejen ütötte a mellette elhaladó másik diákot, akinek leesett a fejéről a napszemüvege, és a szára letört, de a diák nem sérült meg. Ráadásul a részeg férfi ezután a mellette álló harmadik diákra is rátámadt, őt háromszor combtájékon megrúgta, de szerencsére sérülést neki sem okozott ezzel. Ekkor a tanár ismételten rászólt férfi, mire ő a combon rúgott diákot még pofon is ütötte, majd a tanárra támadt. Többször próbálta a fejét megütni, de nem találta el, mert elhajolt előlük a tanár, amit látva a diákok is közbeavatkoztak, és felszólították, hogy hagyja békét a tanárukat, de a fiatal férfi ekkor ismét a tanár feje felé ütött és leverte a szemüvegét, de az nem rongálódott meg. Ekkor már a fiatal férfi barátja is rászólt a viselkedése miatt, mire a részeg fiatalember otthagyta az iskolai csoportot és barátjával ismerősük autójába szálltak, majd távoztak.

A vádirat megfogalmazása szerint a férfi a közösségi érdek semmibevételével több fiatal jelenlétében Lovászi község belterületén a forgalmas turistaszálló előtti közterületen ittas állapotban ok nélkül támadt több diákra és a tanárukra, és ez a kihívóan közösségellenes erőszakos magatartás alkalmas volt arra, hogy a soproni iskola diákjaiban, továbbá a turistaszálló és a mellette lévő vendéglátóhely, illetve a lovászi Lakótelep környékén tartózkodó járókelőkben megbortánkozást és riadalmat keltsen.

A történtek miatt a Lenti Járási Ügyészség a visszaesőnek minősülő férfi ellen garázdaság vétsége miatt emelt vádat.