Legnagyobb eséllyel északkeleten alakulhat ki hózápor, havas eső zápor. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben nagy területen lesz erős, ám a nap második felében fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Késő estére általában +2, -5 fok közé hűl le a levegő - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A magas páratartalom a légúti betegsében szenvedőket (COPD) megviselheti, náluk nehézlégzés, fulladás jelentkezhet - írja a Köpönyeg.