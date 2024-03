Az Arany Bárány télikertjében csütörtökön tartott összejövetelen elhangzott, a 2023 elején megindult növekedés a harmadik negyedévtől megtört, az évesített adat stagnálást mutatott, a decemberi exportadatok pedig aggodalmat keltőek. Az elmúlt év végére a beruházási ráta a GDP 22 százalékára esett, a megelőző évek 27 százalékos mértékéről. A közgazdász szólt arról is, hogy a Covid okozta bezuhanás után a háztartások fogyasztása dinamikusan nőni kezdett, ám az infláció okozta újabb megtorpanásból már 2022 első negyedéve óta nem tér magához. A kiskereskedelmi forgalom 2023 közepére 33 százalékkal maradt el a válság előtti trendtől, az ipari termelés tavaly év végére a 2021 januári szintre süllyedt.

Ezzel egybecsengett Balogh Ádám, a VOSZ a mintegy négyszáz kis- és középvállalkozást tömörítő zalai szervezete elnökének értékelése, aki úgy fogalmazott érdeklődésünkre, hogy a legnagyobb kihívás a vállalkozások számára a csökkenő kereslet, mégpedig iparágtól függetlenül. Ráadásul a költségek növekednek, a béreket emelni kell, ezek fedezetét meg kell teremteni. Erre egyedül a termelékenység, a hatékonyság javítása hozhat megoldást, mondta. Ehhez kíván segítséget nyújtani a VOSZ szakmai konzultációkkal, és olyan támogatói programokkal is, mint a Széchenyi-kártya. A zalai elnök szólt arról is, hogy a minőségi munkaerő biztosítása is egyre nagyobb kihívás elé állítja a vállalkozásokat. Köreikben még nem jellemző a külföldi vendégmunkások alkalmazása, de eljöhet ennek is az ideje, tette hozzá.

Nehéz időkben még inkább szüksége van segítségre a szektornak, fogalmazott Eppel János, a VOSZ országos elnöke. A gazdasági helyzetről szólva úgy látja, hogy a mélyponton túllendült az ország, bár vannak még recesszióra utaló jelek. E helyzetben minél több támogatást, jogi, pénzügyi, energiahatékonysági tanácsadást akarnak nyújtani a vállalkozóknak. Ehhez minden megyében működtetnek szolgáltatóirodát. E helyeken lehet elérni például Széchenyi-kártyát, ami kedvező hitelezést nyújt a vállalkozásoknak, mégpedig a kereskedelmi banki kölcsönökhöz képest 5-10 százalékponttal alacsonyabb szinten. E konstrukcióban az elmúlt három évben ötezer milliárd forint hitelt folyósítottak 1-3 éves futamidőre. Tavaly a 75-80 ezer igénylésre folyósított 55 ezer gazdasági hitel negyede volt Széchényi-kártyás, és ennek 70 százalékát vidéki vállalkozások kapták, tette hozzá.

Zalaegerszeg nevében a fórumon Bali Zoltán alpolgármester mondott köszöntőt, mint hangsúlyozta, a város csak akkor lehet erős, ha az itt működő vállalkozások is azok. Ezért szoros kapcsolatot tart velük az önkormányzat, a VOSZ-szal immár tíz éve havonta tartanak találkozókat, egyeztetéseket. Bali Zoltán azt is elmondta, hogy a városnak befizetett iparűzési adó – tavaly ez 7,5 milliárd forint volt – közel fele a kis- és középvállalkozásoktól származott.