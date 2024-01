Egyebek mellett ezt is tartalmazta a cég ez évre szóló előzetes üzleti terve, amit a decemberi önkormányzati közgyűlésen tárgyalták meg a képviselők.

A megyeszékhelyi önkormányzat által 2013 márciusában a hulladékgazdálkodásra létrehozott Zalai Közszolgáltató Nonprofit (ZKN) Kft. Zalaegerszegen kívül további 112 településen látja el feladatait részben alvállalkozók igénybevételével. Tavaly július elsejétől a hazai hulladékgazdálkodás rendszere teljesen átalakult, önkormányzatiból állami közfeladattá vált, és koncessziós rendszerben működik tovább. Ezt a MOHU-Mol Zrt. működteti, ettől a cégtől származik a ZKN árbevételének csaknem teljes egésze. A finanszírozás, kiszámíthatóság és likviditás tekintetében javulás volt tapasztalható a korábbi időszakhoz képest, a MOHU-MOL Zrt.-vel szakmai alapon folyamatos az egyeztetés, fogalmaz az üzleti terv. A közszolgáltatás új rendszerében Magyarország hat régióra lett felosztva, a ZKN a dél-dunántúlihoz tartozik, és a régiókoordinátori státuszt a Kaposvári Hulladékgazdálkodási NonprofitKft.-vel közös konzorciumban nyerte el.

A szolgáltatásban változást jelent a januártól induló új visszaváltási rendszer, ami az ásványvizes, üdítős, sörös, boros, szeszes ital csomagolásokat érinti, legyenek azok üvegből, fémből, műanyagból. A rendszer felfutásával megváltozhat a házhoz menő és a gyűjtőszigetes szelektív hulladék összetétele, ez kihatással lesz az ürítések gyakoriságára is, ennek a hatásai azonban még nem tervezhetők. Mivel ez évben a konyhai biohulladékok gyűjtésében is előrelépést tervez a MOHU-MOL Zrt., ebben is lesz tennivalója a ZKN-nek.

A 134 dolgozót foglalkoztató cégnél úgy számolnak, hogy a megnövekedett feladatok miatt létszámbővítésre lesz szükség, különösen a fizikai munkavállalóknál. Ezért a gyűjtéshez és a szállításhoz 18 dolgozó felvételét tervezik, piacképes bért ajánlva oly módon, hogy a meglévő dolgozók emiatt ne kerüljenek hátrányba. Mindezekre tekintettel a bérköltségben összességében 55,7 százalékos emeléssel számolnak, és azzal is, hogy ez évben az átlagkereset 16,2 százalékkal nő.

Az önkormányzati közgyűlés a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ez évre szóló előzetes üzleti tervét 3,1 milliárd forintot közelítő nettó árbevétellel és 215 millió forint adózott eredménnyel fogadta el. Döntöttek az ügyvezető prémiumfeladatairól is. Eszerint részére az éves személy alapbér 30 százalékának megfelelő prémium adható a régiós hulladékgazdálkodási részfeladatok folyamatainak a koordinálásáért, szem előtt tartva a rendszer likviditását. Ugyanennyi jár a 2023-hoz képest saját tevékenységben, alvállalkozók bevonása nélkül a hulladékgyűjtés arányának 5 százalékos növeléséért. Az éves személyi alapbér negyede fizethető ki prémiumként abban az esetben, ha idén a szelektív hulladékot válogató üzembe szállított anyagok 80 százalékát feldolgozzák. Végül az éves személyi alapbér 15 százaléka fizethető ki prémiumként a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése esetén, ezek lehetnek rendezvények, például nyílt napok, vagy intézményekkel való aktív közreműködés, valamint a szelektív gyűjtőszigetek környezetének rendezettsége érdekében, a gyűjtési rendszer racionalizálása érdekében hozandó intézkedésekre tekintettel. Az ügyvezető személyi alapbérét bruttó havi 660 ezer forintban határozták meg a képviselők.