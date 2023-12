– Az előző évekhez képest idén komoly fejlődésen ment keresztül vállalatunk – mondta. – 2021-ben és 2022-ben, amikor elsődleges célunk az volt, hogy stabilizáljuk a meglévő termelési színvonalat, elindult némi fejlődés. Viszont a 2023-as év várakozáson felüli eredményeket hozott. A magyar menedzsment elérte, hogy több új gyártósor működhessen. Áprilisban jött az első, szeptemberben a második, és novemberben megkezdi működését a harmadik is. Munkavállalóink jelenleg az olaszországi Toszkána régió egyik telephelyén tanulnak be, nevezetesen Bientinában.

Hozzátette: mindezek a fejlesztések stabillá tették a céget Nagykanizsán. Ez pedig azt jelenti, hogy 2024-ben 45(!) százalékos árbevétel-növekedéssel számolhatnak. 2020-hoz képest jövőre megduplázódik a bevételük.

– Most azokat az időket éljük, amikor hatalmas üzleti erősödésről számolhatunk be – folytatta Davide Bertapelle. – A növekedéssel párhuzamosan munkavállalóink száma is bővülhet. Például eddig Olaszországból kaptunk mérnöki támogatást, jövőre már ez a funkció is elérhető lesz helyben, egy folyamatmérnökkel bővül a csapatunk. Nagykanizsán egy tesztlabort hozunk létre, ahol a már legyártott szivattyúinkat és alapanyagainkat közvetlenül tesztelhetjük. Jövőre újabb lehetőséggel bővül a cég: az értékesítéssel és a marketingosztállyal együtt igyekszünk vevőinket, akikkel eddig nem találkoztunk, idecsábítani Kanizsára. Az összeszerelés, a termelés folyamatán túl igyekszünk velük megismertetni térségünk turisztikai desztinációit. Legutóbb nyáron, a tízéves évforduló kapcsán találkoztunk velük, akkor már bevontuk terveinkbe a Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársait is, akik támogatják elképzeléseinket. Próbálunk minél szorosabb kapcsolatot ápolni a vevőinkkel, közülük tavasszal érkezik néhány, akiknek megmutatnánk a közeli Zalacsány golfpályáját, a Balaton térségét és a fővárost is.

Davide Bertapelle: A növekedéssel párhuzamosan munkavállalóink száma is bővülhet

Fotó: Szakony Attila

Az ügyvezető igazgató fontosnak tartotta kiemelni környezetvédelmi megoldásaikat. Szólt a gyártócsarnok tetejére felhelyezett több száz négyzetméternyi napelemről, a rendszer hamarosan működésbe léphet, és akkor 0,8 megawatt áram termelésére lesz képes, ez a tervek szerint éves áramfelhasználásuk harmadát fogja biztosítani. Ez hatalmas megtakarítás, ami még inkább fenntarthatóvá teszi a kanizsai gyáregységeiket.

– A növekvő üzlet nyilván profitnövekedést eredményez, de ezt az extraprofitot nemcsak saját magunkra költjük, hanem szeretnénk a környezetvédelemre is fordítani – közölte az ügyvezető igazgató. – Csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátást és a fenntarthatóságra sokkal jobban odafigyelünk. Mindezen beruházások révén válik lehetővé, hogy újabb gyártósorok érkezzenek, amivel tovább javíthatjuk üzleti pozícióinkat. Terveink szerint a következő két évben a jelenlegi csarnokokban némi optimalizálással felszabadítható lesz még jó pár száz négyzetméter, tehát nem kell újat építeni. Ha 2025 után ez a folyamat folytatódik, akkor viszont el kell gondolkoznunk a bővítésen, a hely rendelkezésre áll.

Davide Bertapelle vallja: számukra a legfontosabb érték az ember, a munkavállalók, akik előállítják a szivattyúkat, nekik is köszönhető ez a látványos üzleti növekedés. Dolgozóik három éve minden esztendőben egy motivációs és elégedettségi felmérést töltenek ki. Sok szempontot figyelembe vesznek, például a munkakörnyezetet, a cég belső, illetve külső megítélését, a vezetőkkel való kapcsolattartást és persze a bérezést is. Ebben is fejlődés mutatkozik, hiszen fontos számukra, hogy munkavállalóik milyen véleményt alakítanak ki róluk. A következő felmérést decemberben tartják. Jelenleg 260 fő dolgozik a cégnél, a fejlesztésekkel közel 300 főre gyarapodhat a dolgozók száma.