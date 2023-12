Egyebek mellett erről is tárgyaltak a képviselők a legutóbbi önkormányzati közgyűlésen. A kiírásra egyetlen cég jelentkezett, a jelenlegi szolgáltató, ám a pályázata érvénytelen volt. Mindezek ellenére a közlekedési törvény alapján nem közbeszerzés, hanem kijelölés alapján, közvetlen megbízással továbbra is a 2023. december végén lejáró szolgáltatói szerződést ellátó Volánbusz Zrt. lesz a helyi tömegközlekedési cég 2024. januártól 2025 végéig. Ez azt is jelenti, hogy a lakosság nem fog változást érzékelni sem a szolgáltatásban, sem a díjakban.

A testületi határozat előkészítéséhez mellékelt emlékeztető felidézi, hogy a szolgáltató cég veszteségeinek ellentételezésére 2020-ban közel 510 millió, 2022-ben pedig már 741 millió forint volt a város által fizetett kompenzáció, ami jövőre elérheti az 1 milliárdot is. (A város 2022-es iparűzési adója 5,4 milliárd forint volt.)

Ezért az összegért jogosan várja el önkormányzat és a lakosság is menetrend pontos betartását, a fejlesztéseket, a járműpark modernizálását, hangsúlyozta Balaicz Zoltán polgármester a közgyűlés utáni tájékoztatóján. Hozzátette, a következő két év lehetőséget ad minél szélesebb kör számára kiírni a közbeszerzési pályázatot. Példaként Szombathelyt említette meg, ahol osztrák magáncég biztosítja a tömegközlekedést. Ebben az irányban már tettek lépéseket, emelte ki.

A kialakult helyzethez az is hozzájárult, hogy 1998 óta a zalaegerszegi háztartásokban 16 ezerről 36 ezerre nőtt a gépjárművek száma. Ennek egyik következményeként radikálisan csökkent a tömegközlekedést használók száma. Emellett a nyugdíjasok ingyen, a diákok kedvezményesen utaznak, ami a bevételeket apasztotta. A csökkenés zuhanásba ment át a koronavírus-járvány idején, mert 2020-ban 30 százalékkal kevesebben utaztak az egerszegi helyi járatokon 2019-hez képest, és ez azóta sem állt vissza. Ennek következményeként a Volánbusz Zrt. bevétele csak félig fedezi a szolgáltatás egész éves költségét. Ugyanakkor a veszteségfinanszírozás növekedése mindenképpen változtatásra szorítja az önkormányzatot.

Mindezek mellett a Volánbusz tevékenysége jelentős pozitívumokat is mutat, hiszen 2022-ben 2 milliárd forint költséggel 11 új elektromos szólóbuszt szerzett be az állami cég a szükséges töltőkapacitás kiépítésével együtt. A beruházással 5 évre csökkent a helyi flotta átlagéletkora, ami az egyik legfiatalabb a magyarországi városok összehasonlításában. Az pedig a jövőbeni kedvező változást vetít előre, hogy a kormány még 2021-ben 600 millió forint támogatást biztosított a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-nek az állami tulajdonú és kezelésű autóbusz-pályaudvar felújítási terveire, ami a jobb funkcionalitást teremtheti meg. Az erre vonatkozó elképzeléseket a közgyűlés megismerte; az engedélyes és kiviteli tervek 2024. májusára készülhetnek el, de a gazdasági helyzetre tekintettel a konkrét felújítás a következő években még biztosan nem aktuális.