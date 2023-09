Az eseményen Marczin György polgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében elmondta: a település csapadékvizei a Kürtös patakba jutnak, gravitációs nyílt árokrendszereken keresztül. A községet többször érte olyan intenzitású csapadék az utóbbi tíz évben, melyet e rendszerek képtelenek voltak kezelni, ezen esetekben csak "tűzoltásra" nyílt lehetősége az önkormányzatnak. Két esetben vis major keretből hirtelen beavatkozás történt a vízkárok megszüntetésére, ezen kívül egyéb vízgazdálkodási célú beruházásra nem volt mód.

- Az európai uniós támogatásból közel egy év alatt megvalósult projektben olyan műszaki megoldásokat alkalmaztunk a belterületi árkokon és csatornákon, melyek fenntartása kis költséggel és nagy biztonsággal megoldható - folytatta. - Ehhez az árkok szilárd burkolatúra történő kiépítésére és stabilizálására volt szükség. A fejlesztésekkel párhuzamosan a község teljes csapadékvíz elvezető rendszerét is felújítottuk. Ehhez az egész községre kiterjedő egységes elveken alapuló felszíni vízrendezési terv készült. A fejlesztés eredményeként Magyarszerdahely és az újnéppusztai községrész védetté vált a csapadékvíz okozta károktól. A projekt által érintett, legkritikusabbnak ítélt beavatkozási helyeken olyan műszaki megoldásokat használt a kivitelező, melyek a vizek további kártételeit megszüntették, sőt a fenntartását is megkönnyítették.

A rendezvényen, a kivitelező aquaReko Kft. ügyvezetője, Dancs Balázs szerint mióta elkészült a rendszer, már több, jelentős mennyiségű csapadékot vezetett el, tehát jól vizsgázott. Ugyanakkor megköszönte a lakosságnak, hogy türelemmel viselte az építéssel járó esetleges kellemetlenségeket.

- A település közössége ünnepként tekinthet a beruházásra, mely megkönnyíti az életüket - ezt már Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mondta megnyitó beszédében. - Szerencsére vármegyeszerte orvosolták a bel- és csapadékvíz elvezetés problémáját. Bár eredetileg közel 3 milliárd forint állt rendelkezésre Zalában erre a pályázati forrásra, azonban éppen a szükség okán sikerült nagyon kemény munkával elérni, hogy a vármegye további egy milliárd forintot kapott. Sokan, így Magyarszerdahely is élt a lehetőséggel és hosszú időre megoldották ezt a gondot. Ezen felül a település további, akár hazai forrást felhasználó kiíráson szerepelt sikerrel, ami a településképet tette szebbé. S a világot, ezen keresztül az országot is sújtó nehézségek ellenére is arra biztatok minden települést, hogy figyeljék a pályázatokat.