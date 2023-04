Fontosnak tartom, hogy az ügyintézés továbbra is gördülékenyen működjön a városban – fogalmazott a politikus. – Sok pacsai és a térségben élő lakos keresett fel azzal a kéréssel, hogy segítsek abban, hogy megfelelő körülmények között, helyben intézhessék továbbra is a hivatalos ügyeiket. Dr. Sifter Rózsa főispán asszonnyal ez ügyben többször is egyeztettünk, és ennek köszönhetően március 31-től kormányablakbusz szolgálja ki Pacsán az ügyfeleket.

Az eddig eltelt időszakban négy alkalommal települt ki a kormányablakbusz, amely bővülő kapacitással, hetente két napon, keddenként és csütörtökönként áll az állampolgárok rendelkezésére.

– Pacsa térségi központ, ezért is fontos, hogy a szolgáltatások helyben álljanak rendelkezésre – folytatja Nagy Bálint. – Ezt bizonyítja, hogy eddig összesen 21 fő kereste fel a mobil ügyfélszolgálatot, közülük 12-en pacsaiak, 9-en pedig a környékbeli településekről, például Szentpéterúrról, Dióskálról, Zalaszentmihályról jöttek ügyeket intézni. Úgy tűnik, a csütörtöki nap a népszerű, az eddigi tapasztalatok alapján akkor jöttek nagyobb számban az ügyfelek, főként személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása, autó átíratása és ügyfélkapu-regisztráció céljából. Bízom benne, hogy a jövőben még népszerűbb lesz a pacsai mobil ügyintéző szolgáltatás. A kormány számára fontos a vidék népességmegtartó ereje, és alapvető, hogy az itt élők helyben tudják a hivatalos ügyeket intézni.