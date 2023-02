Minderről Baumgartner Dubravko igazgató beszélt portálunknak, azt is hozzátéve, hogy természetesen a koronavírus-járványt megelőző évek 25-30 ezer fő körüli látogatószámával összevetve igen jelentős az elmaradás, ám áprilisig nagyon gyér volt az érdeklődés a kiállításaik iránt.

- Az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos szabályozás sem tette lehetővé, hogy sok vendéget fogadjunk, ugyanakkor azt is láttuk, hogy az emberekben volt még egyfajta félelem, kevésbé mertek közösségbe menni, illetve olyan intézményeket látogatni, ahol számukra idegenek is megjelenhetnek. A fordulópontot az április jelentette, majd májustól minden visszaállt a régi kerékvágásba, abban a hónapban már kétezer látogatót regisztráltunk. A pandémia miatt a várhatóan nagyobb érdeklődésre számot tartó kiállításainkat viszont nem mertük megszervezni, így a Világhírű képzőművészet nagyjai Lendván sorozat sem folytatódott tavaly, ebben a projektben 2020-ban volt utoljára kiállításunk, akkor a metafizikus festészet megteremtője, Giorgio de Chirico képei voltak láthatóak nálunk.

Baumgartner Dubravko rögtön hozzátette, ez évben viszont lesz újabb tárlata az említett projektnek, már csak azért is, mert fennállása ötvenéves jubileumát ünnepli 2023-ban az intézmény. Ezúttal a pop-art irányzat egyik legismertebb képviselője, az amerikai filmrendező-képzőművész – a többek közt Rolling Stones ikonikus emblémáját is megalkotó – Andy Warhol grafikáit hozzák el a muravidéki kisvárosba. Ez a tárlat április végétől lesz látható a Galéria és Múzeumban, ám előtte is lesz időszaki kiállításuk, március 3-tól a IX. Pannonia Reflections nemzetközi fotóművészeti pályázat legjobbnak ítélt alkotását mutatják be az intézményben.

A Warhol-tárlatot követően – az év második felében – a budapesti Kogart Galéria közreműködésével a XX. századi magyar festészet remekei lesznek láthatóak a lendvai várban. A galéria tulajdonosával, Kovács Gáborral kiváló a Galéria és Múzeum kapcsolata, néhány éve már volt egy közös projektjük. Akkor a XVIII-XIX. századi magyar festészet remekműveit hozták el a muravidéki kisvárosba, az őszre tervezett tárlat annak a kiállításnak lesz a folytatása. 2023 utolsó időszaki tárlatán pedig a Maribori Egyetem képzőművészeti karának tanárai és hallgatói állítják ki műveiket a várban.

- Az állandó kiállításaink is bővülnek, régi vágyunk volt a történelmi tárlatok kiegészítése egy olyan résszel, amely korabeli térképeken mutatja be Lendvát és annak környékét – folytatta Baumgartner Dubravko. – Úgy tűnik, idén ez is megvalósul. Emellett befejeződik a várfal és a hozzá kapcsolódó kilátó felújítása, ami lehetővé teszi egy új közösségi tér kialakítását. Erre a helyszínre többek között irodalmi esteket, zenés programokat tervezünk, együttműködésben a Lendva-vidéki borászokkal. A közösségi tér megnyitóját a múzeumok világnapjára, május 18-ra tervezzük.

A Galéria és Múzeum további helyszínekre is tervez kiállításokat. A zsinagógában a Pupilla Bábszínház jelmeztervezője, a képzőművész Sinkó Szabina, az 1913 és ’73 között élt lendvai festő, Pandur Lajos, valamint a szintén muravidéki születésű, de jelenleg Horvátországban élő Kulcsár Piroska alkotásait mutatják be. Az intézmény főutcai kiállítótermében pedig az idei Bográcsfeszt idejére terveznek egy tárlatot. Ez utóbbi a lendvai könyvnyomtatáshoz kapcsolódna.

Király Ferenc Munkácsy-díjas lendvai szobrászművész a Galéria és Múzeum padlásterében kiállított bronz kisplasztikák között

Fotós: Gyuricza Ferenc

- Idén lesz 450 éve, hogy Hoffhalter Rudolf lendvai nyomdájában kinyomtatták az első könyveket, a lutheránus lelkész és prédikátor Kultsár György műveit – mutatott rá a Galéria és Múzeum igazgatója. – A szándékunk az, hogy ezeknek a könyveknek a budapesti Országos Széchenyi Múzeumban őrzött eredeti példányait néhány napra kölcsönkérjük, s Lendván is bemutassuk. A kiállításhoz nemzetközi konferencia is társulna a lendvai könyvnyomtatás történetéről. Egy másik nagy projektünket pedig a lendvai önkormányzattal közösen szeretnénk megvalósítani, októberre készül el az a könyv, amit az egykori lendvai fotókból állítunk össze, ennek bemutatóját októberre tervezzük, a Városi Színház- és Hangversenyteremben megtekinthető kiállítással együtt.

Az intézmény a Lyndvamuseum című múzeumi kiadványsorozatnak egy újabb kötetét is megjelenteti idén. Utóbbi a zsinagógában jelenleg is látható Hazatérés – A lendvai zsidó családok botlatóköveinek történetei című tárlathoz kapcsolódik. A kisváros területén 2019 és 2022 között a holokauszt 19 helyi áldozata emlékére helyeztek el botlatóköveket. A kiadványban az ő történeteiket, a családok Lendva életében betöltött szerepét mutatják be. Ezáltal a kötetet kézbe véve, az egyes helyszíneken kaphat tájékoztatót a kövekhez kapcsolódó sorstragédiákról az érdeklődő.

- Természetesen a szimpóziumaink is folytatódnak 2023-ban – tette még hozzá a Galéria és Múzeum igazgatója. – A nyár elején rendezzük meg a LindArt Juniort, a fiatal képzőművészek alkotótáborát, a nemzetközi művésztelepnek pedig hagyományosan augusztus második fele lesz az időpontja. Ez már az 51. alkalom lesz, s újra bronzöntő műhelybe várjuk a szobrászokat. A LindArt keretében elkészült alkotásokat az ősz folyamán tervezzük bemutatni. A bronz kisplasztikák kiállítótere, a padlásgaléria betelt, így most azon gondolkodunk, hogy a szintén a padlástérben található raktárhelyiségeinket is felszabadítjuk, hogy legyen elegendő helyünk a Szlovéniában már így is egyedülállóan gazdag bronz kisplasztikai gyűjtemény további gyarapításához és bemutatásához.